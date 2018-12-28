nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Акционеры «Сибура» поддержали новую кандидатуру в совет директоров

28 декабря 2018, 10:29
Фото: sibur.ru
На внеочередном собрании акционеров «СИБУР Холдинг» избран новый состав директоров компании. В состав совета вошел руководитель химического департамента, Sinopec Corporation Ли Чэнфэн.
Сюжет
Тюмень

На внеочередном собрании акционеров «Сибура» было принято решении о роспуске прежнего состава совета директоров, и прошло голосование за кандидатов в новый состав.

В число двенадцати директоров вошел руководитель химического департамента Sinopec Corporation Ли Чэнфэн, он занял место вице-президента Sinopec Чан Чженьюна, который входил в совет директоров с 2015 года.

В числе оставшихся на прежнем месте генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, член совета директоров «Новатэка» Геннадий Тимченко и другие.

Также сохранили места все четыре независимых директора: Питер Ллойд О'Брайен, Сергей Васнецов, Андрей Верников и Алексей Комиссаров.

За принятие нового состава совета директоров было подано 26 млн голосов (по количеству акций), ни один не был против или воздержался.

Материалы по теме
На внеочередном собрании акционеров «СИБУРа» проголосуют за новый состав
#Новости#Тюменская область#СИБУР#Совет директоров#Тюмень#Собрание акционеров#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25