Акционеры «Сибура» поддержали новую кандидатуру в совет директоров

На внеочередном собрании акционеров «Сибура» было принято решении о роспуске прежнего состава совета директоров, и прошло голосование за кандидатов в новый состав.
В число двенадцати директоров вошел руководитель химического департамента Sinopec Corporation Ли Чэнфэн, он занял место вице-президента Sinopec Чан Чженьюна, который входил в совет директоров с 2015 года.
В числе оставшихся на прежнем месте генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, член совета директоров «Новатэка» Геннадий Тимченко и другие.
Также сохранили места все четыре независимых директора: Питер Ллойд О'Брайен, Сергей Васнецов, Андрей Верников и Алексей Комиссаров.
За принятие нового состава совета директоров было подано 26 млн голосов (по количеству акций), ни один не был против или воздержался.