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7,2 млрд рублей планируется вложить в строительство завода в Тюменской области

28 декабря 2018, 10:30
Фото: flickr.com
Большой инвестиционный проект планирует реализовать ООО «РУСКОМ» в Тюменской области. Организация построит птицефабрику за 7,2 млрд рублей.

Сообщается, что комплекс по выращиванию и переработке птицы будет поставлять на рынок около 40 000 тонн мяса в год. Часть птицефабрики будет расположена в Юргинском районе региона, другая часть в Голышманово.

На новом предприятии будет работать около 720 человек. Строительно-монтажные работы планируется начать в новом году, ввод объекта в эксплуатацию состоится в конце 2020 года. Через 6 месяцев производители рассчитывают выйти на полную мощность. Отмечается, что продукция птицефабрики будет поставляться в 5 регионов Восточной Сибири, северные районы ЯНАО и ХМАО. Более того, 1,6 млрд рублей, которые планируется вложить в производство, будут субсидии на покупку современного оборудования.

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#Новости#Производство#Тюменская область#Александр Мязин#Экономика
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