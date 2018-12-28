7,2 млрд рублей планируется вложить в строительство завода в Тюменской области

На новом предприятии будет работать около 720 человек. Строительно-монтажные работы планируется начать в новом году, ввод объекта в эксплуатацию состоится в конце 2020 года. Через 6 месяцев производители рассчитывают выйти на полную мощность. Отмечается, что продукция птицефабрики будет поставляться в 5 регионов Восточной Сибири, северные районы ЯНАО и ХМАО. Более того, 1,6 млрд рублей, которые планируется вложить в производство, будут субсидии на покупку современного оборудования.