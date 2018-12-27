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Жители Тюменской области позитивно оценили празднование 100-летия комсомола

27 декабря 2018, 13:07
Фото: flickr.com
В Тюмени прошли праздничные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея комсомола. Отмечается, что знаменательная дата вызвала позитивный отклик у жителей региона.
Сюжет
Тюмень

В честь праздника в городе был установлен памятник молодым покорителям земли Тюменской. Знаменательному юбилею были посвящены музейные композиции, круглые столы и научные конференции. Ветераны организации встретились с представителями действующих молодежных организаций. В мероприятиях участвовали органы местного самоуправления.

Руководитель фонда «Комсомольское братство» наградил четырнадцать тюменских ветеранов комсомола почетными грамотами. На мероприятии были вручены памятные значки.

В октябре 2018 года в Тюмени отметили день рождения Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. В филармонии по этому случаю прошел торжественный концерт.

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#Новости#Комсомол#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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