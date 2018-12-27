Жители Тюменской области позитивно оценили празднование 100-летия комсомола

В честь праздника в городе был установлен памятник молодым покорителям земли Тюменской. Знаменательному юбилею были посвящены музейные композиции, круглые столы и научные конференции. Ветераны организации встретились с представителями действующих молодежных организаций. В мероприятиях участвовали органы местного самоуправления.