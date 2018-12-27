Усиленный режим. ГИБДД региона в праздники будут выявлять нетрезвых водителей

Автоинспекторы готовятся пресекать грубые нарушения ПДД. Особое внимание будет уделено перевозке детей, и проверке водителей на трезвость и соблюдению скоростного режима на загородных трассах.
Год назад сотрудники ГИБДД за 8 дней праздничных дней выявили 221 нетрезвого водителя. Это примерно по 30 нарушителей каждый день. В праздничные дни автоинспекторы традиционно выявляют большое количество подобных злоумышленников.
С начала 2018 года в Тюменской области отстранены от вождения автомобилем более 7 000 водителей. За 2017 год отмечено около 10 000 подобных случаев. Рейды по выявлению нетрезвых водителей в Тюменской области проходят один раз в две недели.