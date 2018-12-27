nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Усиленный режим. ГИБДД региона в праздники будут выявлять нетрезвых водителей

27 декабря 2018, 11:50
Фото: flickr.com
ГИБДД Тюменской области предупреждает пьяных водителей, что в новогодние праздники сотрудники будут вести службу в усиленном режиме. Стражи правопорядка просят содействия и у местных жителей.
Сюжет
Тюмень

Автоинспекторы готовятся пресекать грубые нарушения ПДД. Особое внимание будет уделено перевозке детей, и проверке водителей на трезвость и соблюдению скоростного режима на загородных трассах.

Год назад сотрудники ГИБДД за 8 дней праздничных дней выявили 221 нетрезвого водителя. Это примерно по 30 нарушителей каждый день. В праздничные дни автоинспекторы традиционно выявляют большое количество подобных злоумышленников.

С начала 2018 года в Тюменской области отстранены от вождения автомобилем более 7 000 водителей. За 2017 год отмечено около 10 000 подобных случаев. Рейды по выявлению нетрезвых водителей в Тюменской области проходят один раз в две недели.

Материалы по теме
В Тюменской области с начала 2018 года задержали около 7 000 пьяных водителей
#Новости#Нетрезвые водители#Тюменская область#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25