Тюменец спас от 35-градусного мороза заблудившегося ребенка

По словам самого Владимира Туркова, по дороге на работу он встретил ребенка, которого буквально трясло от холода. Тюменец расспросил ребенка о том, что случилось и выяснил, что мальчик ушел из дома днем ранее из-за того, что повздорил с родителями из-за плохой оценки в школе и хотел тайком отправиться к бабушке.