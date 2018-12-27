Тюменец спас от 35-градусного мороза заблудившегося ребенка

По словам самого Владимира Туркова, по дороге на работу он встретил ребенка, которого буквально трясло от холода. Тюменец расспросил ребенка о том, что случилось и выяснил, что мальчик ушел из дома днем ранее из-за того, что повздорил с родителями из-за плохой оценки в школе и хотел тайком отправиться к бабушке.
Однако до нее он так и не дошел. Мальчик заблудился, в результате чего был вынужден провести ночь на улице, время от времени ребенок заходил в подъезды, чтобы погреться.
Владимир Турков, выслушав рассказ, отвел ребенка греться в ближайший магазин и вызвал полицию, которая вернула ребенка домой.
Позднее начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин наградил Владимира Туркова благодарственным письмом.