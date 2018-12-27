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Тюменец спас от 35-градусного мороза заблудившегося ребенка

27 декабря 2018, 05:00
Фото: pixabay.com
Житель Тюмени по имени Владимир Турков спас от 35-градусного мороза заблудившегося восьмилетнего мальчика, который всю ночь провел на улице.
Сюжет
Дети

По словам самого Владимира Туркова, по дороге на работу он встретил ребенка, которого буквально трясло от холода. Тюменец расспросил ребенка о том, что случилось и выяснил, что мальчик ушел из дома днем ранее из-за того, что повздорил с родителями из-за плохой оценки в школе и хотел тайком отправиться к бабушке.

Однако до нее он так и не дошел. Мальчик заблудился, в результате чего был вынужден провести ночь на улице, время от времени ребенок заходил в подъезды, чтобы погреться.

Владимир Турков, выслушав рассказ, отвел ребенка греться в ближайший магазин и вызвал полицию, которая вернула ребенка домой.

Позднее начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин наградил Владимира Туркова благодарственным письмом.

#Новости#Тюменская область#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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