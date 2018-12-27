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Тюменец обморозил ноги и несколько дней терпел боль дома. Его госпитализировали

27 декабря 2018, 12:10
Фото: flickr.com
В Тюмени местный житель 4 дня назад обморозил себе ноги и до 26 декабря не обращался за помощью к медикам. Он позвонил в скорую после того, как боль в ногах усилилась.
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Тюмень

Всё это время тюменец терпел серьезную боль, однако скоро она усилилась и он решил вызвать медиков. Сообщается, что 34-летний пострадавший был доставлен в МСЧ «Нефтяник». Врачи диагностировали у него обморожение 2–3 степени. На обмороженные части тела были наложены стерильные повязки, а пораженные места обезболили.

За последние 3 дня тюменские медики госпитализировали 5 мужчин с обморожениями. Специалисты призывают горожан не откладывать вызов скорой помощи в подобных ситуациях и не заниматься самолечением для избегания серьезных последствий.

В ближайшее время синоптики прогнозируют потепление в городе до – 10 градусов, однако вместо морозов горожан ожидает снегопад и метель.

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#Новости#Обморожения#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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