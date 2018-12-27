Сотрудники подрядчика АНПЗ выходят на забастовку. Тюменцы требуют зарплату с октября

Как сообщили работники "Техинжстроя" "Нашему городу", 28 декабря в 9:00 они намерены прийти в главный офис компании на Тобольском тракте и требовать у руководства положенной заработной платы, которая задерживается с октября 2018 года.
По словам сотрудников, люди доведены до отчаяния. Задержки заработной платы происходят с весны этого года. Работникам приходится прилагать усилия, чтобы получить положенное, найти равноценную работу затруднительно. У многих, по словам собеседника "Нашего города", ипотека и маленькие дети, люди вынуждены держаться за рабочие места.
Головной офис компании находится в Москве. Тюменское отделение обслуживает Антипинский НПЗ.