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Сотрудники подрядчика АНПЗ выходят на забастовку. Тюменцы требуют зарплату с октября

27 декабря 2018, 17:17
Фото: АНПЗ
Сотрудники строительной компании "Техинжстрой" объявили, что выходят на забастовку 28 декабря. Они намерены требовать у руководства выплаты заработной платы с октября текущего года. Люди возмущены задержкой оплаты особенно накануне праздников, а также сокращениями и увольнениями с предприятия.
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Тюмень

Как сообщили работники "Техинжстроя" "Нашему городу", 28 декабря в 9:00 они намерены прийти в главный офис компании на Тобольском тракте и требовать у руководства положенной заработной платы, которая задерживается с октября 2018 года.

По словам сотрудников, люди доведены до отчаяния. Задержки заработной платы происходят с весны этого года. Работникам приходится прилагать усилия, чтобы получить положенное, найти равноценную работу затруднительно. У многих, по словам собеседника "Нашего города", ипотека и маленькие дети, люди вынуждены держаться за рабочие места.

Головной офис компании находится в Москве. Тюменское отделение обслуживает Антипинский НПЗ.

#Новости#Забастовки#ТехИнжСтрой#Антипинский НПЗ#Задержка заработной платы#Тюмень#Юлия Глазова#Экономика
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