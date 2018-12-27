Сотрудники подрядчика АНПЗ выходят на забастовку. Тюменцы требуют зарплату с октября

Сотрудники строительной компании "Техинжстрой" объявили, что выходят на забастовку 28 декабря. Они намерены требовать у руководства выплаты заработной платы с октября текущего года. Люди возмущены задержкой оплаты особенно накануне праздников, а также сокращениями и увольнениями с предприятия.

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