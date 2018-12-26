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Верховный суд РФ разрешил ездить с грязными номерами

26 декабря 2018, 12:00
Фото: flickr.com
Верховный суд РФ постановил, что забрызганные грязью и снегом автомобильные номера не являются поводом к лишению прав автомобилистов страны.

Судьи рассматривали жалобу водителя, который 2 года назад был остановлен сотрудниками ДПС в Москве. В ходе проверки в его отношении был составлен протокол, где было указанно, что госзнак машины не читался из-за неких материалов, которые затрудняли идентификацию номера. Гражданину грозил штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав управления на срок до 3 месяцев.

Водитель пояснил, что государственный номер был заляпан грязью и снегом, однако 3 инстанции судов отстаивали позицию сотрудников Госавтоинспекции.

Верховный суд подтвердил правоту водителя и отсутствие в его действиях умысла. Судьи установили, что инцидент возник из-за погодных условий и не является причиной штрафа.

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