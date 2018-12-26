Верховный суд РФ разрешил ездить с грязными номерами

Судьи рассматривали жалобу водителя, который 2 года назад был остановлен сотрудниками ДПС в Москве. В ходе проверки в его отношении был составлен протокол, где было указанно, что госзнак машины не читался из-за неких материалов, которые затрудняли идентификацию номера. Гражданину грозил штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав управления на срок до 3 месяцев.