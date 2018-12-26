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В Тюмени цена на красную икру в декабре упала на 23%

26 декабря 2018, 09:50
Фото: pixabay.com
В Тюмени красная икра подешевела на 23%. Так, средняя цена деликатеса в декабре составляет 200 рублей. В прошлом году - 260 рублей. Дороже всего икра обойдется москвичам - 312 рублей (из расчета средней цены).
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Тюмень

Сообщается, что продажи красной икры в декабре текущего года по сравнению с прошлым возросли на 76%, а в ноябре – на 20%. К икорному буму привело снижение цены на деликатес благодаря высокому улову в этом году. Об этом сообщает ОФД «Такском».

Больше всего в процентах понизилась цена в Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Томске – почти на 30%.

Анализ рынка икры проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к «Такском». Всего проанализировано более 2 млрд кассовых чеков и более 4 млрд позиций в чеках.

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