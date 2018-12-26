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В Тюмени начинаются предновогодние пробки. В середине дня они достигают 7 баллов

26 декабря 2018, 11:09
Фото: flickr.com
В Тюмени начинаются предновогодние пробки. 26 декабря в областной столице отмечается увеличение количества автотранспорта.
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Тюмень

Уже с 15:30 сервис Яндекс.Пробки показывают 7 баллов. Ещё до начала часа пик серьезные затруднения отмечены на улице Мельникайте, 50 лет Октября и Пермякова и Червишевский тракт. В центре города каждые 2-3 часа отмечается от 2 до 3 ДТП и действует от 6 до 10 различных ограничений в движении.

Морозная погода не повлияла на увеличение количества автотранспорта в городе. По прогнозам экспертов, в крупных городах пик предновогодних пробок приходится на 29-30 декабря. В это время россияне стараются купить подарки и продукты на праздничный стол для встречи Нового года. В это время в областной столице пробки могут достигать 9 баллов. Сотрудники ГИБДД напоминают, что в последние дни года на дорогах увеличивается аварийность.

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