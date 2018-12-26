В Тюмени начинаются предновогодние пробки. В середине дня они достигают 7 баллов

Морозная погода не повлияла на увеличение количества автотранспорта в городе. По прогнозам экспертов, в крупных городах пик предновогодних пробок приходится на 29-30 декабря. В это время россияне стараются купить подарки и продукты на праздничный стол для встречи Нового года. В это время в областной столице пробки могут достигать 9 баллов. Сотрудники ГИБДД напоминают, что в последние дни года на дорогах увеличивается аварийность.