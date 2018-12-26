В совет директоров «Новатэка» войдет еще один представитель «Total»

Сейчас в совет входят главные акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, президент Российского геологического общества Виктор Орлов, старший вице-президент Total по Европе и Центральной Азии Майкл Боррелл, член совета директоров французских Vinci и банка Societe Generale Робер Кастень, а также Александр Наталенко, Андрей Шаронов, Буркхард Бергман и глава Газпромбанка Андрей Акимов.