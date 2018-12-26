В совет директоров «Новатэка» войдет еще один представитель «Total»

Совет директоров «Новатэка» 24 декабря проголосовал за принятие кандидатур на выборах нового совета директоров. По требованию одного из акционеров – «Тоталь Разведка Разработка Россия» 15 ноября совет директоров утвердил в повестке внеочередного собрания акционеров смену совета директоров. Собрание акционеров назначено на 18 января 2019 года.
Тогда же на заседании совета директоров было решено досрочно прекратить полномочия члена правления «Новатэка» Игоря Плесовских.
Сейчас в совет входят главные акционеры «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, президент Российского геологического общества Виктор Орлов, старший вице-президент Total по Европе и Центральной Азии Майкл Боррелл, член совета директоров французских Vinci и банка Societe Generale Робер Кастень, а также Александр Наталенко, Андрей Шаронов, Буркхард Бергман и глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Изменения в составе заденут только одного человека: вместо Андрея Шаронова предлагают Арно Ле Фолля главу концерна, «Тоталь» в России, генерального директора «Тоталь Разведка Разработка Россия».
Как сообщает «Комерсант» в сентябре Total увеличила свою долю в российской компании до 19,4%. Компания также является акционером проекта «Ямал СПГ» и собирается войти в проект «Арктик СПГ-2».
ПАО «Новатэк» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ».