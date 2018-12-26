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В Новый год в Тюмени пройдет «День короткометражного кино»

26 декабря 2018, 13:39
Фото: flickr.com
В новогодние праздники с 3 по 6 января 2019 года в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в областной столице пройдёт «День короткометражного кино».
Сюжет
Тюмень

По словам организаторов мероприятия, данная акция является всероссийской. Она охватит около 500 площадок в 60 регионах страны и 15 стран мира. Для гостей будут представлены к показу фтльмы в 5 различных программах: «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты. Один против всех», «Детская анимация», «Экранизации».

Вход свободный.

Первая подобная акция состоялась в 2014 году и была поддержана Секретариатом Союза кинематографистов РФ. Через 3 года «День короткометражного кино» прошел в 49-ти регионах.

Месяц назад в Тюмени прошел фестиваль документального кино «КинЗА-2018». В рамках мероприятия тюменцы могли посетить семейное чтение.

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#Новости#Кино#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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