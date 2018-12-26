В Новый год в Тюмени пройдет «День короткометражного кино»

По словам организаторов мероприятия, данная акция является всероссийской. Она охватит около 500 площадок в 60 регионах страны и 15 стран мира. Для гостей будут представлены к показу фтльмы в 5 различных программах: «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты. Один против всех», «Детская анимация», «Экранизации».