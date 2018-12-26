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Тюменцы жалуются на свалки в жилых районах. Мусор не вывозится даже из организаций

26 декабря 2018, 12:21
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени горожане жалуются на проблемы с вывозом мусора. На нескольких улицах отмечены завалы из ТБО.
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Тюмень

Новый год еще не настал, но тюменцы сообщают о мусорных свалках в городе. Более того, горожане сообщают, что в последнее время мусорные завалы образуются около организаций областной столицы даже с учётом своевременной оплаты услуг по вывозу ТБО.

26 декабря жители улицы Щербакова, 142 сообщили, что к ним во двор «наконец-то» приехали сборщики мусора и убрали свалку. В тюменских сообществах выдвинули 2 основные версии сложившейся ситуации: холодная погода и «подготовка к повышению цен». Жителей областной столицы призывают жаловаться напрямую в мэрию города, если в жилом районе начинает скапливаться мусор.

В октябре 2018 года в Тюмени было зарегистрировано 159 стихийных свалок. Из них за пару недель были убраны только 35%.

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#Новости#Полигон ТБО#Свалки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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