Продукты с ГМО подлежат обязательной маркировке в России с 26 декабря

По информации из техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки», данное требования действует не только в РФ, но и в странах ЕврАзЭс. Согласно документу, маркировке подлежат товары, где 0,9% содержимого составляют ГМО.
По словам замруководителя Роскачества, в нашей стране ГМО можно добавлять в продукцию при условии прохождения специальной регистрации и проверки безопасности. В настоящий момент количество подобных товаров небольшое. В основном это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла.
С 2016 года в РФ запрещено выращивание и разведение ГМО растений и животных. Исключениями являются случаи, когда это делается для проведения экспертиз и в научных целях. Нарушители обязаны заплатить штраф в размере от 10 000 до 50 000 рублей.