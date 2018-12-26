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Продукты с ГМО подлежат обязательной маркировке в России с 26 декабря

26 декабря 2018, 12:39
Фото: flickr.com
В России водится обязательная маркировка продуктов питания с содержанием ГМО. Изменения начинают действовать с 26 декабря.

По информации из техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки», данное требования действует не только в РФ, но и в странах ЕврАзЭс. Согласно документу, маркировке подлежат товары, где 0,9% содержимого составляют ГМО.

По словам замруководителя Роскачества, в нашей стране ГМО можно добавлять в продукцию при условии прохождения специальной регистрации и проверки безопасности. В настоящий момент количество подобных товаров небольшое. В основном это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла.

С 2016 года в РФ запрещено выращивание и разведение ГМО растений и животных. Исключениями являются случаи, когда это делается для проведения экспертиз и в научных целях. Нарушители обязаны заплатить штраф в размере от 10 000 до 50 000 рублей.

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#Новости#ГМО#Россия#Александр Мязин#Общество
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