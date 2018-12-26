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Опубликован рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров России. Моор в конце списка

26 декабря 2018, 13:27
Фото: flickr.com
Медиалогия составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров РФ. В лидерах глава Москвы, Чеченской республики и Крыма.
Сюжет
Тюмень

Рейтинг отметил общие итоги за 2018 год. При этом использовалась информация из официальных страниц в соцсетях Twitter, ВКонтакте, Telegram и Facebook. На основе открытых данных были отмечены 20 губернаторов РФ.

Стоит отметить, что в рейтинге ТОП-20 появлюсь сразу 10 новичков. Большинство глав регионов писали о местных событиях, которые вызвали обсуждение в обществе.

В конце рейтинга на 18 позиции оказался губернатор Тюменской области. В этом году он открыл страницу ВКонтакте, на него подписано 3 600 человек.

В октябре 2018 года Медиалогия опубликовала рейтинг упоминаемости глав регионов в социальных сетях. В нём лидирующие позиции заняли глава Москвы, Чеченской республики и Московской области.

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#Новости#Рейтинги#Соцсети#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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