Опубликован рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров России. Моор в конце списка

Рейтинг отметил общие итоги за 2018 год. При этом использовалась информация из официальных страниц в соцсетях Twitter, ВКонтакте, Telegram и Facebook. На основе открытых данных были отмечены 20 губернаторов РФ.
Стоит отметить, что в рейтинге ТОП-20 появлюсь сразу 10 новичков. Большинство глав регионов писали о местных событиях, которые вызвали обсуждение в обществе.
В конце рейтинга на 18 позиции оказался губернатор Тюменской области. В этом году он открыл страницу ВКонтакте, на него подписано 3 600 человек.
В октябре 2018 года Медиалогия опубликовала рейтинг упоминаемости глав регионов в социальных сетях. В нём лидирующие позиции заняли глава Москвы, Чеченской республики и Московской области.