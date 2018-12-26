Мировые рынки и нефть теряют от 20 до 30% несколько месяцев подряд. Доллар растет

За последние несколько месяцев индекс S&P500 потерял почти 20% NASDAQ - 24%. Однако проблемы не ограничиваются только США. На основных мировых биржах отмечен серьёзный спад в этом году.
Только за последний день Японский NIKKEI упал на 5%. За ним следует китайский Shanghai Composite потерявший 2%. Российский ММВБ теряет около 2% на торгах 25 декабря.
Эксперты не берутся прогнозировать окончание данной тенденции. Более того, по итогам года Китайский индекс показал снижение почти на 30%.
Не лучшую динамику показывают цены на нефть, которые снизились с октября 2018 года с 85$ до 50$. Схожую динамику показывают и другие сырьевые товары. Эксперты отмечают серьёзный рост курса доллара во всём мире.