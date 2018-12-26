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Мировые рынки и нефть теряют от 20 до 30% несколько месяцев подряд. Доллар растет

26 декабря 2018, 02:00
Фото: flickr.com
Вчера, 24 декабря в США рухнули котировки акций ведущих мировых корпораций. Эксперты назвали этот день худшим торговым днём в канун Рождества в истории.
Сюжет
Тюмень

За последние несколько месяцев индекс S&P500 потерял почти 20% NASDAQ - 24%. Однако проблемы не ограничиваются только США. На основных мировых биржах отмечен серьёзный спад в этом году.

Только за последний день Японский NIKKEI упал на 5%. За ним следует китайский Shanghai Composite потерявший 2%. Российский ММВБ теряет около 2% на торгах 25 декабря.

Эксперты не берутся прогнозировать окончание данной тенденции. Более того, по итогам года Китайский индекс показал снижение почти на 30%.

Не лучшую динамику показывают цены на нефть, которые снизились с октября 2018 года с 85$ до 50$. Схожую динамику показывают и другие сырьевые товары. Эксперты отмечают серьёзный рост курса доллара во всём мире.

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#Новости#Экономика#Биржи#Тюмень#Александр Мязин
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