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Тюмень не попала в топ-10 рейтинга Варламова о затратах на одного жителя

25 декабря 2018, 09:58
Фото: "Наш город"
Российский блогер Илья Варламов на своем сайте опубликовал рейтинг под названием «Где в России жить хорошо». В этом топе он сравнил соотношение городского бюджета по отношению к жителям. Тюмень расположилась на 14-м месте.
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Тюмень

В таблице он указал изменение позиций городов по отношению с прошлым годом, сколько тысяч рублей приходится на одного горожанина, сравнил с бюджетами столиц других государств (Берлин, Лондон, Рим и т.д.). Также автор отметил те города, которые принимали чемпионат мира по футболу в этом году.

Областная столица не попала в топ-10. По данным этого рейтинга, на одного тюменца приходится 34,7 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель равнялся 27 тыс. рублям. Выше Тюмени оказались два других города «матрешки». Сургут занял седьмое место. Его жителю достается 59,6 тыс. рублей. В шаге от топ-3 остановился Ханты-Мансийск. Он занял четвертую строчку с показателем 84,9 тыс. рублей.

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#Новости#Рейтинги#Тюменская область#Илья Варламов#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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