Тюмень не попала в топ-10 рейтинга Варламова о затратах на одного жителя

В таблице он указал изменение позиций городов по отношению с прошлым годом, сколько тысяч рублей приходится на одного горожанина, сравнил с бюджетами столиц других государств (Берлин, Лондон, Рим и т.д.). Также автор отметил те города, которые принимали чемпионат мира по футболу в этом году.