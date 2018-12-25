Тюмень не попала в топ-10 рейтинга Варламова о затратах на одного жителя

В таблице он указал изменение позиций городов по отношению с прошлым годом, сколько тысяч рублей приходится на одного горожанина, сравнил с бюджетами столиц других государств (Берлин, Лондон, Рим и т.д.). Также автор отметил те города, которые принимали чемпионат мира по футболу в этом году.
Областная столица не попала в топ-10. По данным этого рейтинга, на одного тюменца приходится 34,7 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель равнялся 27 тыс. рублям. Выше Тюмени оказались два других города «матрешки». Сургут занял седьмое место. Его жителю достается 59,6 тыс. рублей. В шаге от топ-3 остановился Ханты-Мансийск. Он занял четвертую строчку с показателем 84,9 тыс. рублей.