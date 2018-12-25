Работодателей освободят от уголовной ответственности при невыплате зарплаты

В настоящее время бизнесменов привлекают к уголовной ответственности за невыплату заработной платы в течение 3 и более месяцев, и частичная задержка. Для большинства руководителей подобные уголовные дела заканчиваются штрафом в 200 000 рублей. Суды обычно прекращают уголовные дела в отношении директоров организаций при погашении задолженности.