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Работодателей освободят от уголовной ответственности при невыплате зарплаты

25 декабря 2018, 10:48
Фото: flickr.com
Депутаты Госдумы РФ проголосовали в третьем чтении за отмену уголовного преследования работодателей за задержку зарплаты. При этом необходимо выполнение двух условий: преступление совершено впервые и задолженность была погашена в течение 2 месяцев после возбуждения уголовного дела.
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Тюмень

В настоящее время бизнесменов привлекают к уголовной ответственности за невыплату заработной платы в течение 3 и более месяцев, и частичная задержка. Для большинства руководителей подобные уголовные дела заканчиваются штрафом в 200 000 рублей. Суды обычно прекращают уголовные дела в отношении директоров организаций при погашении задолженности.

В действиях руководителей не должно быть умысла и другого состава преступления, в противном случае он может получить реальный срок заключения или принудительные работы на срок до двух лет.

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#Новости#Долги по зарплате#Госдума РФ#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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