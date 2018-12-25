На трассах Тюмени внезапные морозы стали причиной 11 вынужденных остановок транспорта

Во время аномальных морозов на федеральных трассах организовано патрулирование дорог с периодичностью один раз в два часа. Это сделано, чтобы оперативно оказать помощь всем, кому потребуется.
Так, 23 декабря на 191-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень сломался автобус, в котором ехало 15 взрослых и трое детей. Сотрудники ГИБДД перевезли пассажиров в теплое место.
24 декабря на 837-м километре трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск помощь была предложена водителю КамАЗа, у которого примерзла трубка. В этот же день на той же автодороге дорожные службы помогли водителю фуры, у которой замерзло дизельное топливо.
Дорожные службы в любой момент готовы прийти на помощь водителям, отбуксировать технику с проезжей части, обогреть людей и доставить их в безопасное место пока не появится техпомощь.
По прогнозам синоптиков, морозы в УрФО сохранятся как минимум до 27 декабря. В случае проблем с автотранспортом на трассе, обращайтесь по телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.