nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На трассах Тюмени внезапные морозы стали причиной 11 вынужденных остановок транспорта

25 декабря 2018, 08:31
Фото: https://pixabay.com/
За три дня резкого понижения температуры воздуха зафиксировано 11 случаев вынужденных остановок автомобилей на трассах. Морозы сохранятся до 27 декабря. Спасатели и дорожники рекомендуют в случае поломки транспорта сразу обращаться к специалистам.
Сюжет
Тюмень

Во время аномальных морозов на федеральных трассах организовано патрулирование дорог с периодичностью один раз в два часа. Это сделано, чтобы оперативно оказать помощь всем, кому потребуется.

Так, 23 декабря на 191-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень сломался автобус, в котором ехало 15 взрослых и трое детей. Сотрудники ГИБДД перевезли пассажиров в теплое место.

24 декабря на 837-м километре трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск помощь была предложена водителю КамАЗа, у которого примерзла трубка. В этот же день на той же автодороге дорожные службы помогли водителю фуры, у которой замерзло дизельное топливо.

Дорожные службы в любой момент готовы прийти на помощь водителям, отбуксировать технику с проезжей части, обогреть людей и доставить их в безопасное место пока не появится техпомощь.

По прогнозам синоптиков, морозы в УрФО сохранятся как минимум до 27 декабря. В случае проблем с автотранспортом на трассе, обращайтесь по телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.

#Новости#Морозы#Тюменская область#Федеральная трасса#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25