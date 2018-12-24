У компании депутата тюменской гордумы отсудили около 700 000 рублей из-за ошибки

Сообщается, что чиновники правительства Тюменсой области забыли включить данную сумму в ведомость и спохватились в начале 2017 года. При этом сроки аренды земельных участков истекли.
На депутата подали в суд, который обязал погасить данную задолженность перед областным бюджетом. Суд частично пошел навстречу предпринимателю. Ему нужно будет выплатить долг в течение трёх лет.
Между тем Алексей Чирков выразил уверенность, что в сменившихся условиях работы нового правительства Тюменской области подобных ситуаций не произойдёт.
Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, сколько компаний Тюменской области попало в схожую ситуацию.