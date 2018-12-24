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У компании депутата тюменской гордумы отсудили около 700 000 рублей из-за ошибки

24 декабря 2018, 12:11
Фото: flickr.com
Компания «Тюменьторф», которая принадлежит депутату тюменской гордумы Алексею Чиркову обязали оплатить около 700 000 рублей за аренду земли. Данная задолженность возникла в период с 2014 по 2016 год.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что чиновники правительства Тюменсой области забыли включить данную сумму в ведомость и спохватились в начале 2017 года. При этом сроки аренды земельных участков истекли.

На депутата подали в суд, который обязал погасить данную задолженность перед областным бюджетом. Суд частично пошел навстречу предпринимателю. Ему нужно будет выплатить долг в течение трёх лет.

Между тем Алексей Чирков выразил уверенность, что в сменившихся условиях работы нового правительства Тюменской области подобных ситуаций не произойдёт.

Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, сколько компаний Тюменской области попало в схожую ситуацию.

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#Новости#Компании#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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