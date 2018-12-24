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Тюменка «вышла замуж» за 50 000 рублей, но «жених» вид на жительство в РФ не получил

24 декабря 2018, 11:30
Фото: flickr.com
В областной столице суд признал фиктивным брак тюменки и иностранца из Таджикистана. По версии следователей, мигрант заплатил местной жительнице 50 000 рублей.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что жителю Таджикистана необходимо было получить «штамп в паспорте» для получения гражданства. В марте 2018 года иностранец обратился в УФМС по Тюменской области для получения вида на жительство в РФ. Он предоставил свидетельство о браке от октября 2016 года.

Сотрудники УФМС провели проверку и выяснили, что в феврале 2018 года в Россию прибыла жена мигранта с дочкой. Гражданин Таджикистана пояснил, что со свое женой из Тюмени они никогда не проживал, а «женился» для получения вида на жительство в РФ.

Дело было передано в прокуратуру Тюменской области, которая обратилась с иском о признании брака фиктивным. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

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#Новости#Прокуратура#Миграция#Федеральная миграционная служба#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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