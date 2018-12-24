Тюменка «вышла замуж» за 50 000 рублей, но «жених» вид на жительство в РФ не получил

Сотрудники УФМС провели проверку и выяснили, что в феврале 2018 года в Россию прибыла жена мигранта с дочкой. Гражданин Таджикистана пояснил, что со свое женой из Тюмени они никогда не проживал, а «женился» для получения вида на жительство в РФ.