Для выхода в финал «Лидеров России» необходима социально значимая работа

Он заметил, что данное требование действовало в прошлом году, когда участники проводили урок в школе. Тогда победители показали неожиданные результаты. В 2018 году эта часть конкурса сохранится, и пройдёт в финале.
По словам Сергея Кириенко, к финалу конкурса «придет только 300 человек». В полуфинале участников примерно в 10 раз больше.
Мы хотим заранее их всех предупредить, что условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие у себя на территории регионов, пояснил Кириенко.
Полуфиналисты должны будут реализовать подобный проект и предоставить видео своей работы. Если проекты реализованы, что конкурсанты получают полупроходной балл.
Сергей Кириенко отметил, что сопереживание для руководителей — важная вещь, достигаемая управленцами самостоятельно в процессе своей работы. Это прежде всего ответственность перед обществом. По его словам, Владимир Путин не раз заявлял, что для человека, который претендует на роль лидера, важно уметь чувствовать боль других людей.
Более того, новые лидеры должны понимать, как живут люди в регионах, их устройство жизни.
Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах, пояснил Кириенко.
Отметим, что организаторы добавили в конкурс тесты по литературе, культуре, искусству.