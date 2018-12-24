Для выхода в финал «Лидеров России» необходима социально значимая работа

Мы хотим заранее их всех предупредить, что условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие у себя на территории регионов, пояснил Кириенко.