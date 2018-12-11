Как в эпоху цифровых платежей спастись от очередей и бумажек

Универсальный платежный сервис работает с 2010 года, экономит время и силы для оплаты всех необходимых услуг в повседневной жизни.
Госпошлины, штрафы, налоги, ЖКХ, кредиты, переводы можно оплатить на компьютере, планшете или мобильном устройстве. В нашем регионе тюменцам доступны услуги 450 компаний.
Компания «Перспектива» является оператором сайта и имеет лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях для платежных небанковских организаций. Лицензия выдана в 2015 году.
Компания сертифицирована в соответствии со стандартом безопасности PCI DSS. Стандарт для платежных систем VISA и MasterCard.
Оплачивать услуги на сайте безопасно, так как соединение защищено специальным протоколом. Все базы данных зашифрованы и хранятся на нескольких серверах.
Главное преимущество сервиса заключается в том, что можно сразу рассчитаться за несколько услуг одним платежом или "одной корзиной". Как в супермаркете, вы набираете "товары" в тележку и оплачиваете одним чеком на кассе.
Достаточно один раз настроить оплату своих счетов за ЖКХ, интернет, электричество и оплачивать их одновременно.
Дополнительная функция – создание разных меток. По сути, это несколько корзин, в которые вы включаете оплату разных услуг или счетов. Например, некоторые платежи вы помечаете "Квартира на Республике", таким образом через месяц вам достаточно ввести метку, и все необходимые платежи по жилплощади отобразятся в одном списке, и не придется искать вручную.
Таким образом можно оплачивать счета за свою квартиру и отдельно квартиру своих родителей.
Поскольку сервис имеет все юридические права по проведению транзакций, служба поддержки может помочь не только с технической стороны. По запросу вам предоставят документы на бумаге с печатью, имеющие юридическую силу. Так, не придется хранить горы бумажных документов, а юристы рекомендуют сохранять бумаги не менее трех лет.
Всегда есть возможность получить подтверждение перевода.
Служба поддержки работает круглосуточно без выходных. Операторы используют все удобные каналы связи. За помощью можно обратиться как по телефону, так и через мессенджеры.
1. В окне поиска выберите нужного вам поставщика услуг:
Вам автоматически предложат выбрать подходящих поставщиков после первых введенных букв.
2. При нажатии на нужного поставщика открывается форма оплаты — обязательно проверьте ИНН поставщика при оплате! Он должен совпадать с номером, указанным на вашей квитанции.
3. При выборе поставщика, сайт перебросит вас на страницу платежного шлюза, которая соответствует стандартам безопасности и данные вашей карты остаются защищенными.
4. Завершите процесс оплаты, используя данные вашей банковской карты.
5. В любое время вы можете обратиться за помощью к онлайн-консультанту.
Помимо оплаты счетов, объединения платежей в корзину, сервис «ВсеПлатежи» позволяет передавать показания для оплаты коммунальных услуг. Как это происходит:
Для передачи показаний необходимо зайти в раздел «Передайте показания счетчиков» либо найти нужного поставщика с пометкой «Передача показаний».