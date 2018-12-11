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Как в эпоху цифровых платежей спастись от очередей и бумажек

11 декабря 2018, 04:10
В мире цифровой экономики многие по привычке ходят по банкам и на почту для оплаты счетов и переводов. Как можно сохранить нервы и время на платежах ЖКУ и других финансовых услугах - разбираемся с нашим партнером "ВсеПлатежи".
Сюжет
Тюмень

1. «ВсеПлатежи» - платежный сервис

Универсальный платежный сервис работает с 2010 года, экономит время и силы для оплаты всех необходимых услуг в повседневной жизни.

Госпошлины, штрафы, налоги, ЖКХ, кредиты, переводы можно оплатить на компьютере, планшете или мобильном устройстве. В нашем регионе тюменцам доступны услуги 450 компаний.

2. Онлайн платежи - это безопасно?

Компания «Перспектива» является оператором сайта и имеет лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях для платежных небанковских организаций. Лицензия выдана в 2015 году.

Компания сертифицирована в соответствии со стандартом безопасности PCI DSS. Стандарт для платежных систем VISA и MasterCard.

Оплачивать услуги на сайте безопасно, так как соединение защищено специальным протоколом. Все базы данных зашифрованы и хранятся на нескольких серверах.

3. Как быть, если я хочу оплатить несколько услуг?

Главное преимущество сервиса заключается в том, что можно сразу рассчитаться за несколько услуг одним платежом или "одной корзиной". Как в супермаркете, вы набираете "товары" в тележку и оплачиваете одним чеком на кассе.

Достаточно один раз настроить оплату своих счетов за ЖКХ, интернет, электричество и оплачивать их одновременно.

Дополнительная функция – создание разных меток. По сути, это несколько корзин, в которые вы включаете оплату разных услуг или счетов. Например, некоторые платежи вы помечаете "Квартира на Республике", таким образом через месяц вам достаточно ввести метку, и все необходимые платежи по жилплощади отобразятся в одном списке, и не придется искать вручную.

Таким образом можно оплачивать счета за свою квартиру и отдельно квартиру своих родителей.

4. Можно получить бумажную квитанцию?

Поскольку сервис имеет все юридические права по проведению транзакций, служба поддержки может помочь не только с технической стороны. По запросу вам предоставят документы на бумаге с печатью, имеющие юридическую силу. Так, не придется хранить горы бумажных документов, а юристы рекомендуют сохранять бумаги не менее трех лет.

Всегда есть возможность получить подтверждение перевода.

5. Если что-то пошло не так, мне помогут?

Служба поддержки работает круглосуточно без выходных. Операторы используют все удобные каналы связи. За помощью можно обратиться как по телефону, так и через мессенджеры.

6. Покажите, как это работает?

1. В окне поиска выберите нужного вам поставщика услуг:

Вам автоматически предложат выбрать подходящих поставщиков после первых введенных букв.

2. При нажатии на нужного поставщика открывается форма оплаты — обязательно проверьте ИНН поставщика при оплате! Он должен совпадать с номером, указанным на вашей квитанции.

3. При выборе поставщика, сайт перебросит вас на страницу платежного шлюза, которая соответствует стандартам безопасности и данные вашей карты остаются защищенными.

4. Завершите процесс оплаты, используя данные вашей банковской карты.

5. В любое время вы можете обратиться за помощью к онлайн-консультанту.

7. А что еще умеет сервис?

Помимо оплаты счетов, объединения платежей в корзину, сервис «ВсеПлатежи» позволяет передавать показания для оплаты коммунальных услуг. Как это происходит:

Для передачи показаний необходимо зайти в раздел «Передайте показания счетчиков» либо найти нужного поставщика с пометкой «Передача показаний».

#Денежные платежи#Тюменская область#ЖКХ#Госпошлина#Платежные системы#Тюмень#Юрий Норицын
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