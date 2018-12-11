Как в эпоху цифровых платежей спастись от очередей и бумажек

Дополнительная функция – создание разных меток. По сути, это несколько корзин, в которые вы включаете оплату разных услуг или счетов. Например, некоторые платежи вы помечаете "Квартира на Республике", таким образом через месяц вам достаточно ввести метку, и все необходимые платежи по жилплощади отобразятся в одном списке, и не придется искать вручную.