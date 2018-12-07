Волшебный декабрь: в дизайн-квартале МОЁ можно купить квартиры по выгодной цене!

В декабре квартиры в дизайн-квартале МОЁ можно купить с выгодой до 150 000 рублей!
В офисе продаж дизайн-квартала МОЁ на ул. Родниковой, д. 2 компания 4D Development уже нарядила удивительную елку. На ней качается много игрушечных шаров, и каждый из них — желанный подарок для тех, кто находится в поисках нового жилья или успешных инвестиций. В один миг шар способен уменьшить цену квартиры на сумму до 150000 р.! После беседы с консультантом, в процессе бронирования Вы сможете испытать судьбу и снять наугад шарик с зеленой ветки… Какой сюрприз вам приготовил случай? Проверьте это лично. Акция будет проходить до 25 декабря в офисе продаж, а скидка будет действовать до 14 календарных дней.
«Декабрь — это время, когда мы особенно много стараемся и работаем на благо своей семьи. Кто-то в этом месяце примет важное решение о покупке квартиры, которое принесет ему новый ритм и образ жизни в следующем году. В такие моменты люди сильнее обычного нуждаются в приятных сюрпризах от судьбы. Поэтому компания 4D Development решила запустить акцию «МОЁ главное желание» с подарками в виде скидок на квартиры в дизайн-квартале МОЁ. Ждем вас в офисе продаж и от души надеемся — пусть вам выпадет желанное число!», — обратился к клиентам заместитель директора Александр Быков.
Что может быть лучше — мечтать о подарке, и знать, что точно его получишь? Только то, что сам подарок — словно создан для тебя и отвечает всем нюансам твоей жизни. Квартал МОЁ строится на понимании заветных желаний каждого человека: развиваться в своем деле, давать всё лучшее семье, проводить время ярче. Все эти ценности нашли отражение в концепции и преимуществах дизайн-квартала МОЁ — района с авторскими фасадами, ландшафтным дизайном и программой развития для детей.
Удобный район. Квартал появится в восточной части города в трех минутах ходьбы от гипермаркета «О’КЕЙ» на улице Широтной к началу 2020 года. Совсем рядом — три детских сада, большая школа и будущий Никольский сквер для пробежек.
Потрясающий дизайн. Уникальные фасады, минималистичные подъезды и яркий ландшафт с собственным дворовым амфитеатром..
Концепция Kinder Inside. В домах МОЁ создана целая программа для развития и воспитания детей, где будет Монтессори-садик, творческие занятия, уроки иностранных языков и фотографии — от лучших педагогов города.
Chill-out зоны для хобби и любимых дел на первых этажах домов. В них можно будет посетить творческие мастер-классы, поиграть в теннис или шахматы, заняться йогой и экспресс-фитнесом, а также пообщаться с соседями.
Продуманные планировки формата от 1+ до 4+. Функциональные в каждой мелочи — без длинных коридоров и «пустых» углов! Здесь есть широкие прихожие, ниши для шкафов, витражные окна, раздельные санузлы и просторные комнаты, где легко совместить спальню, кабинет и даже уголок для хобби.
Экстра-форматы квартир. Это неординарные планировки для жизни, полной вдохновения! Среди них — пентхаусы с высокими потолками от 3,3 м и живописным видом с 24 этажа, а также двухуровневые «нью-йоркские» квартиры со своим входом, лаунж-балконом и собственной террасой.
Возможности покупки:
Почти 30% квартир в дизайн-квартале МОЁ уже раскуплены, но интересные «видовые» варианты еще доступны! Не упустите шанса стать обладателем квартиры в квартале МОЁ! Акция «МОЁ главное желание» действует до конца декабря 2018 года. Возможны индивидуальные условия продления скидки.
График работы офиса продаж на улице Родниковой, 2:
Пн – Пт 10:00 – 18:00
Сб 10:00 – 14:00
Телефон для консультаций: +7 (3452) 28-83-09
Ждем вас!