Волшебный декабрь: в дизайн-квартале МОЁ можно купить квартиры по выгодной цене!

В офисе продаж дизайн-квартала МОЁ на ул. Родниковой, д. 2 компания 4D Development уже нарядила удивительную елку. На ней качается много игрушечных шаров, и каждый из них — желанный подарок для тех, кто находится в поисках нового жилья или успешных инвестиций. В один миг шар способен уменьшить цену квартиры на сумму до 150000 р.! После беседы с консультантом, в процессе бронирования Вы сможете испытать судьбу и снять наугад шарик с зеленой ветки… Какой сюрприз вам приготовил случай? Проверьте это лично. Акция будет проходить до 25 декабря в офисе продаж, а скидка будет действовать до 14 календарных дней.