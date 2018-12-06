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В Москве презентовали тюменский проект «Киберпатруль»

6 декабря 2018, 06:00
Фото: pixabay.com
Тюменский проект «Киберпатруль» презентовали на международном форуме добровольцев в Москве.
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Тюмень

«Киберпатруль», цель которого направлена на обеспечение безопасности детей в информационном пространстве, признали на международном форуме одним из лучших проектов волонтерских инициатив среди 15 тысяч участников конкурса «Доброволец России» и рекомендован для тиражирования по всей стране.

Куратор проекта, председатель комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев в ходе встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой подчеркнул, что «Киберпатруль», после выявления ребенка, который находится в трудной жизненной ситуации, подключает к работе с ним сразу все органы системы профилактики. Именно это, по словам Алексея Краева, отличает тюменский проект от других подобных, которые в настоящее время реализуются в других субъектах РФ.

#Новости#Тюменская область#Проекты#Москва#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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