В Москве презентовали тюменский проект «Киберпатруль»

Куратор проекта, председатель комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев в ходе встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой подчеркнул, что «Киберпатруль», после выявления ребенка, который находится в трудной жизненной ситуации, подключает к работе с ним сразу все органы системы профилактики. Именно это, по словам Алексея Краева, отличает тюменский проект от других подобных, которые в настоящее время реализуются в других субъектах РФ.