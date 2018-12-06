ТОП абсурда по-тюменски: имидж, цензура и железная логика

Судя по всему, с уходом Владимира Якушева канул в Лету и сам проект - организатор чтений, главред журнала «Полития» Святослав Каспэ, сообщил, что в этом году чтения уже вряд ли состоятся. Собеседники «Нашего города» сомневаются, что при текущем раскладе они вообще когда-либо состоятся.