ТОП абсурда по-тюменски: имидж, цензура и железная логика

5 место
На пятой строчке Александр Моор и целая эпопея с загадочной отменой имиджевого правительственного проекта «Губернаторские чтения». Официальной причиной называется смена графика участников мероприятия – в конце минувшей недели стало известно, что лектор-политолог Ростислав Туровский не может приехать в областную столицу в назначенное время.
Однако неофициальные источники выдвигают совсем другую версию, согласно которой власти приняли решение не допускать участие губернатора Александра Моора в мероприятиях, вокруг которых создается скандальный фон, поскольку его рейтинг и без того упал после ситуации вокруг Заболотья.
А тут еще вездесущие общественники, поднявшие дела давно минувших дел и обратившиеся в следственный комитет с заявлением о незаконном финансировании этих самых «Чтений».
Судя по всему, с уходом Владимира Якушева канул в Лету и сам проект - организатор чтений, главред журнала «Полития» Святослав Каспэ, сообщил, что в этом году чтения уже вряд ли состоятся. Собеседники «Нашего города» сомневаются, что при текущем раскладе они вообще когда-либо состоятся.
4 место
На четвертом месте новый спикер Тюменской гордумы Евгений Заболотный, который продолжает будоражить общественность.
В попытках привести заседания Думы в порядок, а депутатов – в норму, в ноябре Заболотный обратился к избирателям с просьбой прекратить выступать на заседаниях гордумы.
Предлог, в общем-то благой. По мнению Заболотного, для полноценного рассмотрения вопроса и объективной оценки трех минут, предусмотренных выступлением на заседании, не достаточно. Поэтому экс-чиновник рекомендовал избирателям обращаться либо к своему депутату, либо в одну из постоянных комиссий при Думе, а еще лучше – писать на электронные ресурсы.
Общественники инициативу не оценили, увидев в этом возвращение цензуры. Эксперты, напротив, полностью поддержали Заболотного, похвалив за стремление сделать работу Думы эффективной, изгнав из нее дух неорганизованного Дмитрия Еремеева.
3 место
Третье место по праву занимает Тюменский родком, неожиданно для себя зародивший общероссийский тренд.
Все началось с Хеллоуина – тогда вездесущий Родком запретил в Тюмени выступление групп, в чьих песнях активисты усмотрели аморальный подтекст. В ответ на это екатеринбургский творческий коллектив «Райдо» посвятил тюменской организации целую песню, которая быстро стала популярной.
Успех родкомовцев вдохновил: следом за этим комитет выступил против урока «Стоп СПИД» в школах, учебника биологии и хлебобулочных изделий.
Пока российское сообщество подхватило тюменский тренд по запрету выступлений некоторых популярных групп и исполнителей, но что-то подсказывает, что до отзеркаливания остальных идей Родкома осталось совсем немного.
2 место
На втором месте щедрая «Единая Россия» и пять депутатов Тюменской областной думы – Елена Кашкарова, Николай Токарчук, Сергей Романов, Дмитрий Новицкий и Игорь Нак, с легкой руки которых были выделены средства на покупку легковой иномарки для главврача перинатального центра Ирины Кукарской.
Машину в личное пользование Кукарская попросила на одном из приемов у депутата Ольги Швецовой лично, объяснив, что без нее не может полноценно оказывать консультативную методическую квалифицированную помощь пациенткам Тюменской области.
20 ноября Швецова вручила Citroen c4 главе перинатального центра. Каким образом данный автомобиль поможет роженицам, остается только гадать.
1 место
Первое место достается бывшему жителю Тюменской области, экс-главе ЯНАО Дмитрию Кобылкину, который с недавних пор занимает пост министра по экологии. За небольшой срок на новом месте бывший ямальский губернатор заставил заговорить о себе всю страну.
Ноябрьское выступление Кобылкина в Совфеде уже разобрали на цитаты.
К примеру, когда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у главы Минприроды о наличии государственной стратегии на случай, если закончатся запасы углеводородов, то Кобылкин заулыбался и спросил:
«Уважаемая, Валентина Ивановна, значит: когда закончится нефть и газ. А оно нам нужно, Валентина Ивановна, чтобы они закончились?!»
Но запомнился глава Минприроды Кобылкин всей стране другим советом. Бывший глава ЯАНО предложил чиновникам Красноярска, лидирующего по объему выбросов загрязняющих веществ, украсить трубы местного завода иллюминацией к Универсиаде. Это был единственный совет по улучшению экологической ситуации в регионе, прозвучавший от министра.