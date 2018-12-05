В Тюменской области по факту смерти рабочего на заводе СКР возбудил уголовное дело

Трагедия произошла 3 декабря. Сообщается, что при проведении погрузочно-разгрузочных работ во время движения вилкового автопогрузчика по необорудованному дорожному покрытию произошло раскачивание двух мешков с сульфатом аммония по 880 кг каждый. Из-за этого опрокинулся автопогрузчик. В этот момент рабочий завода, управлявший спецтехникой, выпрыгнул и попытался отбежать от падающей техники, но не успел. Автопогрузчик, весивший 2,5 тонны, упал на пострадавшего. Работник скончался на месте.