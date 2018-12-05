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В Тюменской области по факту смерти рабочего на заводе СКР возбудил уголовное дело

5 декабря 2018, 09:46
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области
В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 53-летнего рабочего на заводе по глубокой переработке зерна в Ишимском районе по части второй статьи 143 УК РФ .
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Тюмень

Трагедия произошла 3 декабря. Сообщается, что при проведении погрузочно-разгрузочных работ во время движения вилкового автопогрузчика по необорудованному дорожному покрытию произошло раскачивание двух мешков с сульфатом аммония по 880 кг каждый. Из-за этого опрокинулся автопогрузчик. В этот момент рабочий завода, управлявший спецтехникой, выпрыгнул и попытался отбежать от падающей техники, но не успел. Автопогрузчик, весивший 2,5 тонны, упал на пострадавшего. Работник скончался на месте.

Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Они изъяли документацию, допрашивают людей из завода. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Тюменская область#ЧП#Смерть#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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