В Тюмени за один рубль продают памятник архитектуры

Впрочем, потенциальному покупателю здания, расположенного в Тюмени на улице Осипенко, 25 придется заплатить гораздо больше одного рубля, так как участок под домом оценен почти в 5 млн рублей.
Площадь земельного участка под усадьбой составляет 1319 квадратных метров, площадь двухэтажного здания - 278 квадратных метров.
Объект культурного наследия регионального значения был построен в конце XIX века. В конце сентября прошлого года здание было повреждено пожаром, одной из версий возникновения которого назывался поджог.
Организация или частное лицо, которое купит усадьбу, будет обязано до 2021 года отреставрировать здание, а также благоустроить территорию участка.