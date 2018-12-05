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В Тюмени за один рубль продают памятник архитектуры

5 декабря 2018, 08:30
Фото: 2gis.ru
В Тюмени выставили на торги здание, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Усадьбу, которая ранее принадлежала тюменскому мещанину выставили на торги всего за один рубль.
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Тюмень

Впрочем, потенциальному покупателю здания, расположенного в Тюмени на улице Осипенко, 25 придется заплатить гораздо больше одного рубля, так как участок под домом оценен почти в 5 млн рублей.

Площадь земельного участка под усадьбой составляет 1319 квадратных метров, площадь двухэтажного здания - 278 квадратных метров.

Объект культурного наследия регионального значения был построен в конце XIX века. В конце сентября прошлого года здание было повреждено пожаром, одной из версий возникновения которого назывался поджог.

Организация или частное лицо, которое купит усадьбу, будет обязано до 2021 года отреставрировать здание, а также благоустроить территорию участка.

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#Новости#Памятники архитектуры#Тюменская область#Аукцион#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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