В Роспотребнадзоре рассказали о качественной питьевой воде и чистом воздухе в регионе

По мнению экспертов ведомства, на территории региона улучшилось качество воздуха, воды и почв. Между тем на загрязненных участках водоемов и рек в Тюменской области отмечается повышенное содержание аммиака, марганца и железа.
В результате проверок обращений с отходами выяснилось, что большую часть нарушений в этой области допускают юрлица. В частности нарушаются нормы вывоза ТБО, правила эксплуатации мусорных полигонов.
Эксперты отмечают, что жители Тюмени все чаще стали жаловаться на суши. В Роспотребнадзоре пояснили, что в некоторых пробах данного продукта отмечаются превышения по микробиологическим показателям.
По официальным данным ВОЗ в мире около 25% всех патологий и болезней человека вызваны условиями окружающей среды.