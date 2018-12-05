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В Роспотребнадзоре рассказали о качественной питьевой воде и чистом воздухе в регионе

5 декабря 2018, 10:39
Фото: flickr.com
Более 87% жителей региона обеспечены качественной питьевой водой. По информации Роспотребнадзора по Тюменской области, в ближайшем будущем эта цифра может возрасти до 90%.

По мнению экспертов ведомства, на территории региона улучшилось качество воздуха, воды и почв. Между тем на загрязненных участках водоемов и рек в Тюменской области отмечается повышенное содержание аммиака, марганца и железа.

В результате проверок обращений с отходами выяснилось, что большую часть нарушений в этой области допускают юрлица. В частности нарушаются нормы вывоза ТБО, правила эксплуатации мусорных полигонов.

Эксперты отмечают, что жители Тюмени все чаще стали жаловаться на суши. В Роспотребнадзоре пояснили, что в некоторых пробах данного продукта отмечаются превышения по микробиологическим показателям.

По официальным данным ВОЗ в мире около 25% всех патологий и болезней человека вызваны условиями окружающей среды.

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#Новости#Тюменская область#Вода#Воздух#Александр Мязин#Общество
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