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Трое депутатов сложили свои полномочия по требованию прокуратуры Тюменской области

5 декабря 2018, 11:05
Фото: flickr.com
Трое депутатов прекратили свои полномочия по требованию прокуратуры Тюменской области. Народные избранники Лесновского сельского поселения не предоставили сведения о доходах за 2017 год.

Депутаты сельской Думы не исполнили требования антикоррупционного законодательства страны. В соответствии с установленными нормами, данные лица освобождаются от должности.

Сотрудники прокуратуры региона внесли представление председателю сельской Думы об устранении нарушений. Через некоторое время данные депутаты сложили с себя полномочия.

В настоящий момент все депутаты избранные народным голосованием обязаны публиковать данные о своих доходах. Срок сдачи декларации – до 1 апреля следующего за отчетным периодом года. Считается, что данная мера повышает прозрачность работы конкретных политиков в качестве представления интересов общества.

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#Новости#Прокуратура#Тюменская область#Александр Мязин#Политика
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