Трое депутатов сложили свои полномочия по требованию прокуратуры Тюменской области

Депутаты сельской Думы не исполнили требования антикоррупционного законодательства страны. В соответствии с установленными нормами, данные лица освобождаются от должности.
Сотрудники прокуратуры региона внесли представление председателю сельской Думы об устранении нарушений. Через некоторое время данные депутаты сложили с себя полномочия.
В настоящий момент все депутаты избранные народным голосованием обязаны публиковать данные о своих доходах. Срок сдачи декларации – до 1 апреля следующего за отчетным периодом года. Считается, что данная мера повышает прозрачность работы конкретных политиков в качестве представления интересов общества.