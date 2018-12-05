Трое депутатов сложили свои полномочия по требованию прокуратуры Тюменской области

В настоящий момент все депутаты избранные народным голосованием обязаны публиковать данные о своих доходах. Срок сдачи декларации – до 1 апреля следующего за отчетным периодом года. Считается, что данная мера повышает прозрачность работы конкретных политиков в качестве представления интересов общества.