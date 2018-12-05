Развитие экономики РФ тормозят госкомпании, суды и неопределенность

Крупные корпорации выбирают новые объекты для вложения опираясь на рейтинги. Один из таких «Doing Business», отражающий возможность открытия в ведения дел в 190 странах мира.
В 2018 году РФ стала 31 страной из 190, где инвесторам рекомендуют открывать новые фирмы и предприятия. Однако в майских указах 2012 года Путин говорил о вхождении в ТОП-20 стран. Между тем лидером стала Новая Зеландия. Обогнать Россию удалось даже Грузии. Данные показатели не позволяют рассчитывать на скорейший рост экономики и инвестиций. Чиновники страны не собираются корректировать планы и разрабатывать новые концепции развития.
В базовом сценарии прогноза Минэкономразвития предполагается, что за 2018–2024 годы инвестиции вырастут на 47%, а их доля в ВВП к 2025 году превысит 25%. Ежегодно инвесторы будут увеличивать вложения в компании РФ на 5,6%, что позволит увеличивать ВВП России на 2,6% в год.
В 2016 году ФАС признало госкомпании – главным врагом конкуренции в стране. Спустя два года ситуация ухудшилась. В 2018 году доля госсектора в ВВП уже перевалила за 70%, что мешает развитию инвестиций и свободной конкуренции.
Другим серьезным препятствием для роста экономики эксперты называют несовершенство правового поля. Это создаст равные условия для монополистов и небольших компаний.
На данный момент бизнес опасается рисков в России и не собирается вкладываться в долгосрочную перспективу из-за серьезной неопределенности в будущем.