Развитие экономики РФ тормозят госкомпании, суды и неопределенность

В 2018 году РФ стала 31 страной из 190, где инвесторам рекомендуют открывать новые фирмы и предприятия. Однако в майских указах 2012 года Путин говорил о вхождении в ТОП-20 стран. Между тем лидером стала Новая Зеландия. Обогнать Россию удалось даже Грузии. Данные показатели не позволяют рассчитывать на скорейший рост экономики и инвестиций. Чиновники страны не собираются корректировать планы и разрабатывать новые концепции развития.