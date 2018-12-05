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Очередная авария. Около 20 домов на улице Минская в Тюмени остались без воды

5 декабря 2018, 11:30
Фото: flickr.com
В Тюмени 5 декабря произошла очередная коммунальная авария. Около 20 жилых домов и детсад на улице Минской остались без воды.
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Тюмень

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 09:30. Утечка воды произошла на сетях городского Водоканала. Ожидается, что ремонтные работы продляться до 6 декабря. Представители Водоканала обещают наладить водоснабжение к 09:00.

На данный момент организован подвоз питьевой воды.

После окончания опрессовочных работ в Тюмени все чаще регистрируются аварии в сетях водоснабжения. Самая крупная из них – авария на улице Ленина в центре Тюмени, в результате которой был частично перекрыта автодорога на несколько дней от улицы Профсоюзной до улицы Орджоникидзе. Горожане отмечают, что в областной столице основные морозы ещё впереди и ждут новых аварий. За 2 последних месяца в Тюмени произошло 440 коммунальных ЧП.

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#Новости#Авария#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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