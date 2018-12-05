Очередная авария. Около 20 домов на улице Минская в Тюмени остались без воды

После окончания опрессовочных работ в Тюмени все чаще регистрируются аварии в сетях водоснабжения. Самая крупная из них – авария на улице Ленина в центре Тюмени, в результате которой был частично перекрыта автодорога на несколько дней от улицы Профсоюзной до улицы Орджоникидзе. Горожане отмечают, что в областной столице основные морозы ещё впереди и ждут новых аварий. За 2 последних месяца в Тюмени произошло 440 коммунальных ЧП.