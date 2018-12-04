В Тюмени завершился чемпионат WorldSkills Russia

В 2018 году состязания проходили в трех возрастных категориях, в частности профессионалы в возрасте 50+. В частности возрастная группа показала свои навыки в ремонте транспортных средств, медицинском уходе и воспитании детей.
Специалисты отмечают, что в этом году в «Поварском деле» основных награды достались представителям сильного пола, между тем в производстве мебели лучше всех оказалась тюменка.
Отмечается, победители чемпионата могут претендовать на участие в национальном финале WorldSkills Russia, который пройдёт в 2019 году. Организаторы соревнований подчеркивают, что мероприятие призвано повышать стандарты профподготовки у сотрудников организаций. На данный момент около 80 стран проводят данные мероприятия ежегодно.