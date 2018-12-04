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В Тюмени завершился чемпионат WorldSkills Russia

4 декабря 2018, 13:30
Фото: flickr.com
В областной столице завершился VI Открытый чемпионат WorldSkills Russia. Победителей чемпионата наградили в ДК «Нефтяник».

В 2018 году состязания проходили в трех возрастных категориях, в частности профессионалы в возрасте 50+. В частности возрастная группа показала свои навыки в ремонте транспортных средств, медицинском уходе и воспитании детей.

Специалисты отмечают, что в этом году в «Поварском деле» основных награды достались представителям сильного пола, между тем в производстве мебели лучше всех оказалась тюменка.

Отмечается, победители чемпионата могут претендовать на участие в национальном финале WorldSkills Russia, который пройдёт в 2019 году. Организаторы соревнований подчеркивают, что мероприятие призвано повышать стандарты профподготовки у сотрудников организаций. На данный момент около 80 стран проводят данные мероприятия ежегодно.

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