В сети обсуждают возможное закрытие магазинов «Ариант» в Тюмени до 15 декабря

Меду тем, в региональной инспекции по труду заявляют, что никаких сообщений о сокращениях и незаконных действиях со стороны руководителей сети им не поступало. Более того, журналисты попытались связаться с «работниками», которые заявили о сокращениях и уходе магазинов с тюменского рынка, однако получить от них комментарии не удалось. Пользователи не отвечают на сообщения.