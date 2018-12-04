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В сети обсуждают возможное закрытие магазинов «Ариант» в Тюмени до 15 декабря

4 декабря 2018, 12:05
Фото: Ариант
Пользователи сети сообщают, что до 15 декабря руководство сети «Ариант» планирует закрыть все магазины холдинга в Тюмени. Без работы могут остаться более сотни сотрудников.
Сюжет
Тюмень

В соцсетях жители города, представляющиеся работниками данных магазинов заявляют, что сокращения уже начались. Их просят написать заявление по собственному желанию. Ожидается, что бывшие сотрудники получат на руки только зарплату, без надбавок – около 11 000 рублей.

Меду тем, в региональной инспекции по труду заявляют, что никаких сообщений о сокращениях и незаконных действиях со стороны руководителей сети им не поступало. Более того, журналисты попытались связаться с «работниками», которые заявили о сокращениях и уходе магазинов с тюменского рынка, однако получить от них комментарии не удалось. Пользователи не отвечают на сообщения.

В головном офисе компании в Челябинске заявили, что не располагают информацией о закрытии торговых точек в Тюмени.

В апреле 2018 года «Ариант» ушел с рынка Новосибирска, а несколько недель назад закрыл магазины в Кемеровской области. Сообщается, что причиной произошедшего стали проблемы с доставкой товаров. Агрохолдинг специализируется на производстве продуктов из мяса и их продаже на розничном рынке.

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#Новости#Магазины#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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