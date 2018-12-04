Тюменцы смогут побывать в хантыйской избе и ненецком чуме

Помимо этого гостям мероприятия покажут хантыйскую избу, ненецкий чум, оленьи нарты, охотничий лабаз, весельные обласа, изделия из оленьего меха и замши с аппликацией из цветных тканей.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдут различные кинопоказы. Дети смогут увидеть мультфильмов по мотивам северных сказок, а взрослых гостей может заинтересовать документальный фильм «Хозяин тайги», из которого они узнают о жизни демьянских хантов.
Также в Дни культуры коренных малочисленных народов Севера пройдет выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, различные соревнования по национальным видам спорта и праздничная программа «Легенды седого Иртыша».