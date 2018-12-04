Тюменцы смогут побывать в хантыйской избе и ненецком чуме

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут различные кинопоказы. Дети смогут увидеть мультфильмов по мотивам северных сказок, а взрослых гостей может заинтересовать документальный фильм «Хозяин тайги», из которого они узнают о жизни демьянских хантов.