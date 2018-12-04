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Тюменцы смогут побывать в хантыйской избе и ненецком чуме

4 декабря 2018, 04:27
Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области
В Тюменской области с 6 по 9 декабря пройдут Дни культуры коренных малочисленных народов Севера, в рамках которого в регионе пройдут различные мастер-классы, выставки.
Сюжет
Тюмень

Помимо этого гостям мероприятия покажут хантыйскую избу, ненецкий чум, оленьи нарты, охотничий лабаз, весельные обласа, изделия из оленьего меха и замши с аппликацией из цветных тканей.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут различные кинопоказы. Дети смогут увидеть мультфильмов по мотивам северных сказок, а взрослых гостей может заинтересовать документальный фильм «Хозяин тайги», из которого они узнают о жизни демьянских хантов.

Также в Дни культуры коренных малочисленных народов Севера пройдет выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, различные соревнования по национальным видам спорта и праздничная программа «Легенды седого Иртыша».

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