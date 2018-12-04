Сергей Скобелев о номинации на «Золотую маску»: «Полная неожиданность»

Тюменский драматический театр номинирован в пяти номинациях на «Золотую маску». Ваша реакция?
Полная неожиданность. Абсолютная неожиданность. Больше никак это не объяснить. В этом году состоялась постановка этого спектакля ("Молодость"), уже понятно было, что спектакль заслуживает внимания не только тюменской публики, но и важных театральных экспертов. Летом, в июне, при просмотре экспертами и критиками после обсуждения спектакля было понятно, что их заинтересовало и, скорее всего, номинация будет. До объявления мы не могли точно это знать. Лично я предполагал, что мы можем быть номинированы. Мне казалось, что этот спектакль достоин хотя бы съездить на «Маску». И чудо случилось! Нам дали целых пять номинаций!
Как восприняли личную номинацию на лучшую мужскую роль (за роль Ракитина)?
Про свою личную номинацию я и думать не думал. Не думал, что эта роль – взгляд режиссера, наш совместный взгляд на этого персонажа – так затронет критиков и экспертов! Я даже и не допускал мысли, если честно. <…> Понимание происходящего приходило до самого вечера. На самом деле, когда остаешься сам с собой, думаешь о том, что, в принципе, это достижение на самом деле. Для профессионального и провинциального актера – это большое достижение, тем более, когда в современном мире театра появились сложности со званиями.
Что для вас значит эта номинация?
Я стремился. Не могу сказать, что цель, как на тренинге, была – одну ступеньку пройти – один миллион долларов заработать, пройти потом следующую – миллиард долларов (смеется). Нет, этого не было никогда. Просто, получив очередную работу, очередную роль, пытался честно это выполнить. Сделать эту роль. Все. А то, что мы и думать много лет назад не думали, что может быть такой этап, как «Золотая маска», – это точно! Поездка на «Золотую маску», пять номинаций, личная номинация. Такое выпадает не всем. Наш ТБДТ впервые в номинации, значит в историю уже вошли. Остановишься, задумаешься, что это великая веха в истории Тюменского театра. «Золотой маске» 25 лет в этом году. 25 лет не было даже намека попасть в номинацию, в лонг-лист только входили. И то это было в новейшей истории, как туда театр попал. Это здорово. По сути, я первый номинант в мужской роли. Мы вписаны в историю. Сейчас главное не «забронзоветь».
В списке номинантов также Максим Аверин, Андрей Бурковский, Алексей Агранович. Как оцениваете свои шансы?
Конкурентов я изучил (смеется). Знаю, что там Максим Аверин, Андрей Бурковский. Андрей – КВНщик, боюсь, что он мой главный конкурент. У него тоже сейчас происходит яркая полоса в жизни. Он уже много лет светится везде, даже в «Тоболе» снялся (улыбается). Никаких ожиданий. Гоню от себя мысли и прогнозы. Наша главная задача – съездить в Москву и достойно, и в очередной раз говорю честно, как говорил режиссер, сыграть спектакль в Москве. Не пытаясь ничего и никому доказать, вот эта главная задача для актера. Не дать лишнего.
Вы приехали с фестиваля «Арт-Окраина». Ксения Грин вас наградила специальным призом.
Питер нас всегда тепло встречает и хорошо понимает, в смысле, наши спектакли. То, что мы привозим, очень хорошо слушают, все тонко понимают. Реакции на наш театр и спектакли, которые привозим в Петербург, очень благостны. И вот в этот раз мы показали «Анну Франк» в первый вечер, второй вечер – «Пушкин. Моцарт и Сальери». Спорная вещь, которая в Тюмени не всеми принимается. Там это было просто на ура. С самых первых слов. Питер наш. (Улыбается). Четыре года назад Александр Тихонов получил премию на фестивале «Арт-Окраина» за лучшую мужскую роль. После спектакля обычно происходит обсуждение, остаются желающие зрители, критики. Они собираются и разговаривают с нами, что, как, делятся впечатлениями. И в этот раз тоже так было. Просмотрев «Анну Франк» и «Пушкин, Моцарт и Сальери», сказали: «Что у вас там в Тюмени происходит? Что у вас там за «бомба» такая в Тюмени? Надо к вам ехать. То, что, может, знают об этих рейтингах о Тюмени «Лучший город Земли» (улыбается). Здесь приличный уровень жизни, в конце концов, дороги хорошие!
При просмотре экспертами спектакля, какие ощущения вы испытывали, играя свою роль?
Я отнесся ответственно, по задачам, помня о том, что нельзя расслабляться, как говорится, не с холодным носом. Тем более, режиссер находился с нами, зарядил нас, и мы неплохо сыграли.
Роль Ракитина отличается от всех ваших предыдущих работ. Почему досталась вам?
С первого взгляда, эта роль не моя. Внешнее ощущение. Я всегда живой, двигающийся, возможно, суетливый, активный актер. Данил перелопатил всю эту пьесу и перевернул образ. Поэтому, наверное, мы и едем на «Золотую маску». По-новому взглянул на этот материал. На Тургенева – скучнейшего автора (смеется)! Не частый образ в том смысле, что я используюсь как активный, действующий на сцене персонаж, то есть, я бегаю, прыгаю, танцую чаще всего в юмористическом плане. Это называется «коммерческий актер». В данный момент, спасибо режиссеру, что я давно хотел по большей части молчать на сцене, и мне посчастливилось это сделать. Эта роль действительно отличается от тех, что у меня есть!
О каких ролях Вы мечтаете?
Я хочу дорасти до короля Лира. В Шекспире я не играл по-настоящему. В моем репертуаре Шекспира нет, в Тюмени я сыграл около 70 ролей уже и в Кургане около 20 сыгранных за 24 года. У меня нет по-настоящему большой роли в Шекспире, введён был в старом театре спектакль «Виндзорские проказницы», там эпизод был, но хочется серьёзного чего-то всё-таки сыграть у Шекспира. Мюзиклы люблю, очень тоже хочется захватить. Петь люблю, говорят, получается. Их ведь куча классных мюзиклов, было бы здорово, например, «Иисус Христос – суперзвезда». Но скорей всего, не допустят показ в Тюмени.
Что бы вы себе пожелали в следующем году?
Я хочу пожелать себе сняться в кино, не просто эпизоды небольшие какие-то, а именно в хорошем кино. У меня нет никаких планов в силу своей занятости, если я буду также долго все время занят в театре, то, скорей всего, времени на кино у меня не останется. Две чаши: либо театр здесь, или кино там. Но из Тюмени я пока не собираюсь уезжать.