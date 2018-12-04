Сергей Скобелев о номинации на «Золотую маску»: «Полная неожиданность»

Питер нас всегда тепло встречает и хорошо понимает, в смысле, наши спектакли. То, что мы привозим, очень хорошо слушают, все тонко понимают. Реакции на наш театр и спектакли, которые привозим в Петербург, очень благостны. И вот в этот раз мы показали «Анну Франк» в первый вечер, второй вечер – «Пушкин. Моцарт и Сальери». Спорная вещь, которая в Тюмени не всеми принимается. Там это было просто на ура. С самых первых слов. Питер наш. (Улыбается). Четыре года назад Александр Тихонов получил премию на фестивале «Арт-Окраина» за лучшую мужскую роль. После спектакля обычно происходит обсуждение, остаются желающие зрители, критики. Они собираются и разговаривают с нами, что, как, делятся впечатлениями. И в этот раз тоже так было. Просмотрев «Анну Франк» и «Пушкин, Моцарт и Сальери», сказали: «Что у вас там в Тюмени происходит? Что у вас там за «бомба» такая в Тюмени? Надо к вам ехать. То, что, может, знают об этих рейтингах о Тюмени «Лучший город Земли» (улыбается). Здесь приличный уровень жизни, в конце концов, дороги хорошие!