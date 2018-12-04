nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россияне чаще всего просят на Новый год у Деда Мороза квартиру

4 декабря 2018, 07:30
Фото: pixabay.com
Канцелярия Деда Мороза обнародовала список самых желанных подарков на Новый год у россиян. Из него следует, что жители России чаще всего просят у Деда Мороза квартиру, гаджеты и спортивный инвентарь.

Дети чаще всего просят у Деда Мороза на Новый год различные электронные гаджеты, куклы, конструкторы, радиоуправляемые игрушки, гироскутеры. Мужчины - увеличение заработной платы, машину и карьерный рост, женщины - квартиру, путевку на море.

Также в список вошли велосипеды и другой спортивный инвентарь, а также настольные игры для всей семьи.

За семь лет, которые работает почта Деда Мороза, на нее уже поступило почти 3,4 млн писем со всей России. В канцелярии также подчеркнули, что порядка трети корреспонденции приходит на почту от взрослых людей.

В прошлом году на почту Деда Мороза пришло более 200 тысяч писем, годом ранее - чуть более 135 тысяч.

Материалы по теме
Тюмень посетит главный Дед Мороз России
#Новости#Дед Мороз#Подарки на Новый год#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25