Россияне чаще всего просят на Новый год у Деда Мороза квартиру

Дети чаще всего просят у Деда Мороза на Новый год различные электронные гаджеты, куклы, конструкторы, радиоуправляемые игрушки, гироскутеры. Мужчины - увеличение заработной платы, машину и карьерный рост, женщины - квартиру, путевку на море.
Также в список вошли велосипеды и другой спортивный инвентарь, а также настольные игры для всей семьи.
За семь лет, которые работает почта Деда Мороза, на нее уже поступило почти 3,4 млн писем со всей России. В канцелярии также подчеркнули, что порядка трети корреспонденции приходит на почту от взрослых людей.
В прошлом году на почту Деда Мороза пришло более 200 тысяч писем, годом ранее - чуть более 135 тысяч.