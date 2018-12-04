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Экс-главбуха ПНД поместили в психиатрическую палату, но суд вызволил ее из лечебницы

4 декабря 2018, 11:13
Фото: flickr.com
Экс-главбух психоневрологического диспансера Нижневартовска 3 декабря по решению суда освобождена из этой же лечебницы. По словам Елены Яценко, её незаконно удерживали в диспансере около недели.
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Югра

Между тем в МВД по ХМАО прокомментировали данный инцидент. По словам силовиков, жительница Нижневартовска 26 ноября позвонила в полицию и сообщила, что собирается покончить с собой. Стражи правопорядка проинформировали медиков ПНД и задержали Яценко.

1 декабря в в нижневартовскую полицию обратилась дочь экс-главбуха с заявлением о похищении её матери. По словам Анастасии, к «насильственной диспансеризации» Елены Яценко может быть причастен и мэр Нижневартовска Василий Тихонов. Его жена в настоящий момент руководит ПНД. Более того, Тихонов некоторое время работал в силовых структурах.

Через 2 дня 3 декабря суд Нижневартовска постановил освободить Елену Яценко.из диспансера. В этот же день она обратилась в СКР с заявлением о проведении проверки в отношении полицейских и врачей ПНД. Ранее, 2 декабря в прокуратуру обратился депутат думы ХМАО Андрей Миляев. Он потребовал разобраться в сложившейся ситуации.

Руководство психоневрологического диспансера данный инцидент комментировать отказались.

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