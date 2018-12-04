Экс-главбуха ПНД поместили в психиатрическую палату, но суд вызволил ее из лечебницы

1 декабря в в нижневартовскую полицию обратилась дочь экс-главбуха с заявлением о похищении её матери. По словам Анастасии, к «насильственной диспансеризации» Елены Яценко может быть причастен и мэр Нижневартовска Василий Тихонов. Его жена в настоящий момент руководит ПНД. Более того, Тихонов некоторое время работал в силовых структурах.