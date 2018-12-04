"До чего техника дошла…" - интерактивное телевидение для всей семьи

Воспользоваться интерактивным телевидением можно не только дома, но и в поездках, в гостях или в общественном транспорте. Достаточно скачать приложение в AppStore и установить на смартфон или планшет, либо подключить на телевизорах с технологией Smart, или зайти на web-портал. К подобным сервисам можно подключить до пяти устройств. Теперь члены одной семьи могут смотреть любимый канал каждый на своем гаджете и даже вне дома.