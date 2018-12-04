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Депутаты Тюменской облдумы меняют регламент работы на заседаниях

4 декабря 2018, 12:30
Фото: Правительство Тюменской области
Депутаты Тюменской облдумы разрешили приходить на заседания с атрибутикой партии или общественного движения. Ранее, на голосование был поставлен вопрос о введении регламента на использование средств публичного выражения коллективного или индивидуального мнения и агитации с разрешения председателя.

После обсуждения законодательной инициативы, чиновники пришли к выводу, что данная поправка может создать большие проблемы в организации работы облдумы. В частности порядок согласования, по мнению депутатов, был не проработан. Практически все народные избранники проголосовали против данной инициативы.

Между тем, депутаты регламентировали распространение материалов в зале заседанию. По мнению чиновников в облдуме можно распространять материалы в рамках повестки дня.

Прения по любому из вопросов предлагается прекратить в зале заседания после истечения времени на обсуждение. Окончательное решение по регламентным вопросам депутаты примут на ближайшем заседании.

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