Депутаты Тюменской облдумы меняют регламент работы на заседаниях

После обсуждения законодательной инициативы, чиновники пришли к выводу, что данная поправка может создать большие проблемы в организации работы облдумы. В частности порядок согласования, по мнению депутатов, был не проработан. Практически все народные избранники проголосовали против данной инициативы.
Между тем, депутаты регламентировали распространение материалов в зале заседанию. По мнению чиновников в облдуме можно распространять материалы в рамках повестки дня.
Прения по любому из вопросов предлагается прекратить в зале заседания после истечения времени на обсуждение. Окончательное решение по регламентным вопросам депутаты примут на ближайшем заседании.