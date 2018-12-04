«Битва политтехнологов» прошла при участии журналистов РБК и «Дождя»

Как информируют «Новые известия», соперники атаковали друг друга с помощью любых приемов, кроме травмоопасных. Каждый бой состоял из трех раундов по 1,5 минуты.
Соревнования были признаны успешными. Поэтому они будут повторяться теперь каждый год в первый зимний месяц. В прошедшем турнире планировали принять участие и действующие политики, поэтому организаторы предоставят им такую возможность в 2019 году. Для этого РАСО будет проведена отдельная "Битва политиков", заявки на которую можно подавать уже сейчас куратору проекта, вице-президенту и председателю Комитета по политтехнологиям РАСО Евгению Минченко.
Большинство участников показали прекрасную спортивную форму, а также волю к победе и крепкость духа. Формат соревнований при этом не подразумевал демонстрацию агрессии и жестокости: основной целью турнира было дружеское общение в неформальной обстановке.
Организаторы соревнований планируют в будущем проводит состязания и по другим видам спорта: к примеру, по плаванию. По их мнению, это будет способствовать популярности спорта, а также профессий участников.