Учитель Ишимского техникума разработал лучшую методику для подготовки к экзаменам

Организаторы мероприятия отметили выступление учителя в части эффективности подготовки к экзаменам. На конкурсе она поделилась опытом с коллегами из других регионов РФ и предложила схемы обучения студентов и школьников, которые можно внедрить в учебное заведение.
Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители различных образовательных учреждений со всей России. Всего было организованно три этапа. Все финалисты представили разработки учебных программ специальному совету. Работы участников будут доступны в базе методических разработок для среднего профессионального образования.