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Учитель Ишимского техникума разработал лучшую методику для подготовки к экзаменам

3 декабря 2018, 14:00
Фото: flickr.com
Ишимский преподаватель техникума стала победителем конкурса «Передовые практики методических разработок 2018 для системы среднего профессионального образования». Лучшие разработки для обучения студентов прошли проверку в Москве.

Организаторы мероприятия отметили выступление учителя в части эффективности подготовки к экзаменам. На конкурсе она поделилась опытом с коллегами из других регионов РФ и предложила схемы обучения студентов и школьников, которые можно внедрить в учебное заведение.

Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители различных образовательных учреждений со всей России. Всего было организованно три этапа. Все финалисты представили разработки учебных программ специальному совету. Работы участников будут доступны в базе методических разработок для среднего профессионального образования.

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#Новости#Обучение#Ишим#Конкурсы#Александр Мязин#Общество
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