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Тюменец украл у работодателя около 500 тыс. рублей на путешествие

3 декабря 2018, 06:35
Фото: pixabay.com
В Тюмени полицейские возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего менеджера по продажам автосалона по факту кражи около 500 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

О пропаже силовикам рассказал директор автосалона. По результатам проверки было установлено, что подозреваемый сказал коллегам, что задержится на работе. Сообщается, что, оставшись один, он пошел в кабинет директора, где из сейфа взял деньги около 500 тыс. рублей. Затем закрыл кабинет и скрылся.

После проверки полицейские установили, что это сделал 27-летний местный житель. Часть похищенных денег он потратил на авиабилеты на путешествие в столицу страны.

Его задержали. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

#Новости#Тюменская область#Кража#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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