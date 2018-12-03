Тюменец украл у работодателя около 500 тыс. рублей на путешествие

О пропаже силовикам рассказал директор автосалона. По результатам проверки было установлено, что подозреваемый сказал коллегам, что задержится на работе. Сообщается, что, оставшись один, он пошел в кабинет директора, где из сейфа взял деньги около 500 тыс. рублей. Затем закрыл кабинет и скрылся.