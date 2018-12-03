ТОП-3: тюменский родком задает тренд всей стране

Накануне выступления рэперов «T-FEST», «ЛСП», «FACE», групп «Порнофильмы» и «Райдо» в Тюмени активисты выразили обеспокоенность за нравственность подростков.
В их текстах содержатся призывы к асоциальному и деструктивному поведению, нецензурные выражения. Более того, их внешний вид и поведение на сцене носят агрессивный характер.Тюменский родительский комитет
Тогда реакция взрослых на любимых исполнителей их детей вызвала не больше, чем недоумение, хотя им и удалось запретить концерт фолк-группы "Райдо" на Хэллоуин. Позже музыканты из Екатеринбурга даже посвятила родкому песню в ответ на обвинения в сатанизме.
Похоже, призыв тюменских общественников к бдительности родителей был услышан на федеральном уровне. Теперь чиновники срывают концерты любимых исполнителей подростков по всей стране.
На прошлой неделе отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. На фоне статистики медиков, согласно которой Тюменская область давно перешагнула эпидемпорог в 1% по заражению вирусом, очередные советы родкома о запрете профилактических бесед со школьниками выглядят также дико. Остается надеяться, что не все тренды тюменского родкома получат распространение.
История запретов это всегда одностороннее движение. И достаточно тревожный симптом для гражданского общества в 21 веке. Не успели тюменцы привыкнуть, что в центре города все ездят по кругу, поворачивая направо из-за запрета левых поворотов, как вводится новое ограничение: несколько улиц становятся односторонними. Так решила городская комиссия по обеспечению безопасности движения. Они аргументируют свое решение тем, что так станет безопаснее, и больше места для парковки!
Причем тюменцев не просят поделиться своим опытом, протестировать нововведение, удобно ли станет водителям. Нет, их просят учесть изменения и следовать знакам.
Хотя на фоне совета министра по экологии Дмитрия Кобылкина жителям Красноярска, забота тюменских чиновников выглядит обоснованной. Бывший глава ЯАНО предложил чиновникам самого загрязненного города в стране, лидирующего по объему выбросов загрязняющих веществ, украсить трубы иллюминацией к Универсиаде, чтобы улучшить внешний вид. Причем никаких других советов по улучшению экологической ситуации в регионе министр не предложил.
«Добавьте немножко этим трубам какой-то эффект дополнительный. Хорошо?»