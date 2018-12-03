ТОП-3: тюменский родком задает тренд всей стране

История запретов это всегда одностороннее движение. И достаточно тревожный симптом для гражданского общества в 21 веке. Не успели тюменцы привыкнуть, что в центре города все ездят по кругу, поворачивая направо из-за запрета левых поворотов, как вводится новое ограничение: несколько улиц становятся односторонними. Так решила городская комиссия по обеспечению безопасности движения. Они аргументируют свое решение тем, что так станет безопаснее, и больше места для парковки!