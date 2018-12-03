Самые высокие зарплаты в России оказались на Ямале

По данным социологов, на основе исследования которых и был составлен рейтинг, порядка 27% жителей Ямала зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей, в Чукотском автономном округе такими зарплатами могут похвастаться 26% жителей, на третье и четвертой строчках списка оказались Hенецкий АО и Магаданская область. При этом Москва, которая год назад была на третьем месте, в 2018 году оказалась на пятой позиции в рейтинге.
В ходе проведения опроса социологи также выяснили, что зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц получают лишь 4,4% россиян, в то же время каждый пятый житель страны получает менее 15 тысяч рублей в месяц.
Самые низкие зарплаты в стране - в Дагестане, Карачаево-Черкесии.