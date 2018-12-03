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Самые высокие зарплаты в России оказались на Ямале

3 декабря 2018, 05:30
Фото: pixabay.com
Ямало-Ненецкий автономный округ оказался лидером в списке регионов России с самыми высокими зарплатами. Следом за Ямалом идут Чукотка, и Hенецкой АО.
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Ямал

По данным социологов, на основе исследования которых и был составлен рейтинг, порядка 27% жителей Ямала зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей, в Чукотском автономном округе такими зарплатами могут похвастаться 26% жителей, на третье и четвертой строчках списка оказались Hенецкий АО и Магаданская область. При этом Москва, которая год назад была на третьем месте, в 2018 году оказалась на пятой позиции в рейтинге.

В ходе проведения опроса социологи также выяснили, что зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц получают лишь 4,4% россиян, в то же время каждый пятый житель страны получает менее 15 тысяч рублей в месяц.

Самые низкие зарплаты в стране - в Дагестане, Карачаево-Черкесии.

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#Новости#Рейтинги#Зарплаты#Ямало-Ненецкий округ#Ямал#Наиль Каримов#Общество
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