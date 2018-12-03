Клиенты «Триколора» возмущены работой приемника

Многие абоненты заговорили о своем намерении отказаться от «Триколора» и перейти на другого оператора, однако возвращение денег вряд ли представляется возможным, потому что в договоре сказано, что «компания удерживает за активацию выбранной услуги сумму, которая не возвращается абоненту». Таким образом, клиент может надеяться на возврат лишь десятой части от оплаченной абонентской платы. На сегодняшний день пока нет информации о том, чтобы клиент выиграл суд по иску об «ошибке ноль».