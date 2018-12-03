Клиенты «Триколора» возмущены работой приемника

По данным телеканала «360», при включении телевизора абоненты «Триколора» видят на экране надпись «Нет доступа к просмотру». Дальше идут рекомендации, что нужно отключить приемник от сети, и изображение должно появиться через восемь часов. Тем не менее, даже через несколько дней ошибка никуда не пропадает, что вызывает возмущение клиентов.
При звонке в техподдержку оператор неизменно отвечает, что нужно перезагрузить приставку, проверить наличие денег на счету и подключение роутера. Если эти действия не приводят к результату, то специалист рекомендует людям «обновить» систему.
Один из пользователей «Триколора» рассказал, что он несколько раз безуспешно пытался восстановить работу роутера, после чего оператор посоветовал ему просто купить новое оборудование.
В соответствии с договором, которое клиент заключает с «Триколором», оператор обязан обеспечивать надежный сигнал спутника на оборудование. Однако компания не обязана нести ответственность за то, что происходит в приемнике после того, как сигнал в него поступил. По мнению юристов, данная ситуация является нарушением закона, потому что «Триколор» передает закодированный сигнал, а находящийся внутри ресивера декодировщик расшифровывает его.
По словам адвоката правового центра «Человек и закон» Сергея Матушкина, могла произойти следующая ситуация: коды поменялись, и старый декодер не может их прочесть, поэтому выдает ошибку. В таком случае речь может идти о мошенничестве, поскольку новая приставка стоит 4-6 тысяч рублей. В октябре текущего года абонентская база «Триколора» достигала более 11 миллионов домохозяйств. В том случае, если половина из них купят новую приставку, то компания получит 25 миллиардов рублей.
По мнению программиста Сергея Вакулина, система выдает ошибку из-за того, что оборудование закодировано, и, вероятно, им могут управлять удаленно. Специалист считает, что разработчики могли вшить ошибку намеренно.
Многие абоненты заговорили о своем намерении отказаться от «Триколора» и перейти на другого оператора, однако возвращение денег вряд ли представляется возможным, потому что в договоре сказано, что «компания удерживает за активацию выбранной услуги сумму, которая не возвращается абоненту». Таким образом, клиент может надеяться на возврат лишь десятой части от оплаченной абонентской платы. На сегодняшний день пока нет информации о том, чтобы клиент выиграл суд по иску об «ошибке ноль».