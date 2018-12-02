Жильцов тюменской многоэтажки лишили холодной воды: из обоих кранов бежит кипяток

После завершения опрессовок во всех квартирах исчезла холодная вода. Вместо этого из кранов бежит кипяток.
Жалобы были направлены горожанами в различные инстанции. В региональной жилищной инспекции факт отсутствия холодной воды подтвердили, однако уточнили, что действующими нормативными документами температура холодной воды в многоквартирных домах не регламентирована.
В компании «Тюмень Водоканал» также не стали разбираться с возникшей проблемой, сообщив, что заниматься этим должна управляющая компания. Там же отметили, что если в кран с холодной водой попадает вода из теплоносителя, то ее нельзя употреблять в пищу.
Теперь у жильцов дома осталась надежда только на департамент городского хозяйства администрации Тюмени, куда направлено письмо с требованием решить проблему.