Жильцов тюменской многоэтажки лишили холодной воды: из обоих кранов бежит кипяток

В компании «Тюмень Водоканал» также не стали разбираться с возникшей проблемой, сообщив, что заниматься этим должна управляющая компания. Там же отметили, что если в кран с холодной водой попадает вода из теплоносителя, то ее нельзя употреблять в пищу.