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Жильцов тюменской многоэтажки лишили холодной воды: из обоих кранов бежит кипяток

2 декабря 2018, 10:00
Фото: pixabay.com
Проблемы с холодным водоснабжением возникли у жильцов дома на улице 70 лет Октября, 20А.
Сюжет
Тюмень

После завершения опрессовок во всех квартирах исчезла холодная вода. Вместо этого из кранов бежит кипяток.

Жалобы были направлены горожанами в различные инстанции. В региональной жилищной инспекции факт отсутствия холодной воды подтвердили, однако уточнили, что действующими нормативными документами температура холодной воды в многоквартирных домах не регламентирована.

В компании «Тюмень Водоканал» также не стали разбираться с возникшей проблемой, сообщив, что заниматься этим должна управляющая компания. Там же отметили, что если в кран с холодной водой попадает вода из теплоносителя, то ее нельзя употреблять в пищу.

Теперь у жильцов дома осталась надежда только на департамент городского хозяйства администрации Тюмени, куда направлено письмо с требованием решить проблему.

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