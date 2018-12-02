nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Компания экс-чиновника построит для властей Ямала новую резиденцию за 4 млрд рублей

2 декабря 2018, 08:29
Фото: pixabay.com
Речь идет о строительстве административного здания исполнительных органов госвласти на правом берегу Шайтанки. Работы будет выполнять компания ПФ «ВИС», соучредителем которой является экс-глава Пуровского района Ямала Евгений Скрябин.
Сюжет
Ямал

Резиденция регионального правительства, расположенная рядом с действующей администрацией округа, состоит из двух многоэтажных зданий, соединенных переходом. Компания «ВИС» начала строительство в 2012 году, однако из-за кризиса стройка была заморожена.

20 ноября 2018 года дирекция капстроительства Ямала заключила допсоглашение с фирмой «ВИС» на достройку здания. Сумма контракта составила 2,3 млрд рублей (общая стоимость строительства – 4,4 млрд рублей).

6,5 % в уставном капитале компании «ВИС» принадлежит бывшему главе Пуровского района Евгению Скрябину, еще 93,5 % компании находятся у фирмы УК «ВИС», которую контролируют бизнесмены Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов.

Материалы по теме
Бывший глава фонда инноваций на Ямале осужден за присвоение 2,7 млн рублей
#Новости#Ямало-Ненецкий округ#Ямал#Алена Печур#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25