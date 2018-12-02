Компания экс-чиновника построит для властей Ямала новую резиденцию за 4 млрд рублей

Резиденция регионального правительства, расположенная рядом с действующей администрацией округа, состоит из двух многоэтажных зданий, соединенных переходом. Компания «ВИС» начала строительство в 2012 году, однако из-за кризиса стройка была заморожена.
20 ноября 2018 года дирекция капстроительства Ямала заключила допсоглашение с фирмой «ВИС» на достройку здания. Сумма контракта составила 2,3 млрд рублей (общая стоимость строительства – 4,4 млрд рублей).
6,5 % в уставном капитале компании «ВИС» принадлежит бывшему главе Пуровского района Евгению Скрябину, еще 93,5 % компании находятся у фирмы УК «ВИС», которую контролируют бизнесмены Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов.