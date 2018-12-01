В Тюмени был задержан подельник пиарщика, собиравшего компромат на российскую элиту

Устинов был взят под стражу в момент получения 6 млн рублей от представителей Артемовского машзавода «Вентпром», на руководителей которого автор телеграм-канала на протяжении длительного времени собирал компромат и публиковал его на разных интернет-ресурсах.Взятка должна была прекратить распространение данной информации.