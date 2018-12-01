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В Тюмени был задержан подельник пиарщика, собиравшего компромат на российскую элиту

1 декабря 2018, 12:38
Фото: pixabay.com
В Тюмени был задержан подельник пиарщика, собиравшего компромат на российскую элиту
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Тюмень

На этой неделе были задержаны автор телеграм-канала «Устинов троллит», создатель нескольких сайтов с компроматом на российских государственных деятелей и бизнесменов Александр Устинов и его тюменский подельник Иван Бесценных.

Уральский пиарщик был задержан 29 ноября. Сегодня судом было вынесено решение о том, что он останется под стражей до 27 января.

Устинов был взят под стражу в момент получения 6 млн рублей от представителей Артемовского машзавода «Вентпром», на руководителей которого автор телеграм-канала на протяжении длительного времени собирал компромат и публиковал его на разных интернет-ресурсах.Взятка должна была прекратить распространение данной информации.

В момент обыска Устинов попытался съесть вещдок - флешку с данными, и сбежать. Однако это ему не удалось.

Уже на следующий день в Тюмени был задержан помощник Устинова Ивана Бесценных.Он также обвиняется в распространении компромата на политическую и деловую элиту страны.

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