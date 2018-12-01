nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На границе с Тюменской областью сошли с рельсов вагоны с военной техникой

1 декабря 2018, 07:00
Фото: pixabay.com
Авария произошла на перегоне пост 46 км – Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская – Ишим Тюменского региона, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. С рельсов сошли несколько десятков вагонов, в том числе платформы с военной техникой.
Сюжет
Тюмень

По информации пресс-службы, с рельсов сошли 35 вагонов, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов – это цистерны с мазутом. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, осматривают место происшествия, а также определяют размера причиненного ущерба.

#Новости#Авария#РЖД#Тюмень#Алена Печур#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25