На границе с Тюменской областью сошли с рельсов вагоны с военной техникой

По информации пресс-службы, с рельсов сошли 35 вагонов, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов – это цистерны с мазутом. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, осматривают место происшествия, а также определяют размера причиненного ущерба.